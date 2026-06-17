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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى للمسافرين.. النيل للطيران: 7 خطوط جوية مباشرة جديدة بين أوروبا والغردقة

النيل للطيران
النيل للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت النيل للطيران توقيع اتفاق تعاون مع شركة «ماي فير جيتس» (Mayfair Jets) لإطلاق سبعة خطوط جوية مباشرة تربط مدينة الغردقة بعدد من أهم المدن الأوروبية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويزيد من تنافسية المقصد السياحي المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، ودعماً لجهود الدولة المصرية ووزارة الطيران المدني بقيادة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في زيادة الحركة الجوية الوافدة وفتح أسواق سياحية جديدة.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية النيل للطيران للتوسع في الأسواق الأوروبية وتعزيز الربط الجوي المباشر بين المدن السياحية المصرية والأسواق ذات الكثافة السياحية المرتفعة، بما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشمل الوجهات الجديدة التي سيتم تشغيل رحلات مباشرة منها إلى مطار الغردقة الدولي كلاً من كولونيا، نورنبيرج، هانوفر، برلين، إرفورت، ولايبزيج في ألمانيا، بالإضافة إلى مدينة زيورخ السويسرية، بما يوفر شبكة ربط جوي متطورة مع عدد من أهم المدن الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأكد أحمد عرابي، رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران، أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطط الشركة للتوسع الدولي، ويعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وفي القدرات التشغيلية لشركات الطيران الوطنية، مشيراً إلى أن السوق الألماني يعد من أبرز الأسواق الداعمة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضاف أيمن فاروق، نائب رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران، أنه من المتوقع أن تسهم الخطوط الجديدة في زيادة معدلات التدفق السياحي إلى مدينة الغردقة، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في منطقة البحر الأحمر، لما تتمتع به من بنية فندقية متطورة ومقومات طبيعية فريدة وشواطئ ومواقع غوص تعد من الأفضل عالمياً.

وأكدت النيل للطيران أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق الدولية وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى أن الشراكة بين شركات الطيران ومنظمي الرحلات تمثل أحد أهم محركات النمو لقطاعي السياحة والطيران. وأضافت الشركة أنها تواصل تنفيذ خططها التوسعية لفتح المزيد من الأسواق الأوروبية وربطها مباشرة بالمقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة

النيل للطيران مطار الغردقة وزارة الطيران

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