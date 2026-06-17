المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 15 سنة لاثنين آخرين بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين والسجن 15 عاما لاثنين آخرين في القضية رقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالعمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 16 يوليو 2024، المتهمون من الأول وحتى العاشرة تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.