القبض على لص سرق مبالغ مالية من داخل سيارة بالسيدة زينب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة "نقل" تابعة لإحدى الشركات حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 10 الجارى أثناء قيامه بالنزول من السيارة قيادته والتوجه لإحدى المحلات التجارية ترك السيارة مفتوحة ، وعقب عودته إكتشف قيام أحد الأشخاص بالتسلل داخل السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته "المبلغ المالى المستولى عليه" وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





