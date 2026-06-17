وكيل وزارة الشباب بالغربية يتفقد مركز التخاطب والتكامل الحسي بكفر الزيات

أجرى اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، جولة تفقدية بمراكز التخاطب والتكامل الحسي بالغربية.

وشملت الجولة، زيارة مركز التخاطب بمركز التنمية الشبابية بكفر الزيات؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي قد تواجه العمل بالمركز.

توجيهات الشباب والرياضة

جاء ذلك في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

جاءت الجولة بحضور ولاء محمود معاون وكيل الوزارة للشؤون الشبابية، محمد فاروق مدير الشؤون المالية والإدارية ومنسق ذوي الهمم والقدرات بمحافظة الغربية.

رفع كفاءة الخدمات

وخلال الزيارة، أشاد وكيل الوزارة بالدور الحيوي الذي يؤديه المركز في تأهيل ودعم ذوي الهمم والحالات الخاصة، مؤكدًا أهمية تقديم خدمات متكاملة تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع، بما يحقق أهداف الدولة في دعم وتمكين هذه الفئات.

تحسين خدمات المواطنين

كما استمع اللواء حسين حنفي إلى عدد من أولياء الأمور؛ للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات المقدمة، موجهًا بضرورة العمل على تلبية احتياجات المستفيدين، وتوفير أفضل سبل الرعاية والدعم لهم.

وفي ختام الجولة، أثنى وكيل الوزارة على الجهود المخلصة التي يبذلها الأخصائيون والعاملون بالمركز، مشيدًا بدورهم الفاعل في تقديم خدمات التأهيل والرعاية للأطفال وأسرهم.

وأكد استمرار دعم الوزارة لكل البرامج والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الهمم.