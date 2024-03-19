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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صلة رحم الحلقة 9.. حمل أسماء أبواليزيد.. ويسرا اللوزي تدخل علاقة حب جديدة

مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل صلة رحم الكثير من الأحداث المثيرة.

 

وبدأت الحلقة بنجاح عملية الحقن المهجري لأسماء أبو اليزيد وأصبحت حامل،  وهو ما جعل اياد نصار يأخذ لها شقة بعيدا عن معارفها وأصدقائها.

 

كما شهدت الحلقة بداية علاقة جديدة بين يسرا  اللوزي وشاب جديد تعرفت عليه عن طريق واحدة من أصدقاءها كان يحاول ابتزازها بفيديو وحاولت يسرا اقناعه بحذف الفيديو وبالفعل قام بحذفه وبدأ الاعجاب المتبادل بين الطرفين في حين انها لازالت مصممة علي الطلاق من اياد نصار

 

تصريحات اياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح

مسلسل صلة رحم صلة رحم اياد نصار

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