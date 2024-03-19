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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الجمهور السعودي يترقب وصول محمد صلاح بفارغ الصبر

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “الجماهير السعودية تترقب  وصول  محمد صلاح النجم المصري العالمي ونجم ليفربول والبريمير ليج الي السعودية وانضمامه للدوري السعودي بفارغ الصبر ، ويتوقعوا محمد صلاح النجاحات الهائلة الاي حققها رونالدو في الدوري السعودي من حيث الشعبية والتفاعل مع الجماهير السعودية”. 

يذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول في صيف العام المقبل 2025 وحتى الآن لم يقم اللاعب بتمديد تعاقده مع النادي.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

ارتبط اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بالانتقال إلى عدد من الأندية خلال الموسم المقبل وذلك بعد أنباء رحيله عن الريدز.

 

 

وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا، عن عرض خيالي من نادي اتحاد جدة السعودي من أجل ضم محمد صلاح مقابل 235 مليون يورو لنادي ليفربول و85 مليون يورو في الموسم الواحد لقائد منتخب مصر.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن باريس سان جيرمان يسعى خلال الفترة الحالية للتفاوض مع محمد صلاح، لتعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي.

 

 

اتحاد جدة السعودي الجماهير السعودية رئيس نادي سموحة فرج عامر رئيس نادي سموحة فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح

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