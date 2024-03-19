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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أممي: لن نشارك أو ندعم أي عملية للنزوح القسري من رفح

رفح
رفح

أكد منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكجولدريك، اليوم الاثنين، في جنيف أن المنظمة الدولية لن تشارك أو تدعم بأي شكل من الأشكال أية عملية للنزوح القسري من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض للحرب الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 

وأشار المسؤول في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم، إلى أن عدد السكان في منطقة رفح بدأ في الانخفاض بسبب الخوف من اجتياح بري وشيك. مضيفا أن المنظمات الإنسانية تعمل في بيئة يشوبها عدم اليقين ولا يمكنها التخطيط لأية عملية إنسانية لأبعد من 48 ساعة على الأكثر.
 

وقال ماكجولدريك، إن هناك حاجة إلى زيادة الطرق والمعابر لإيصال المساعدات إلى غزة بما في ذلك شمال القطاع.

ولفت إلى أن المنظمة تعمل للتوصل إلى استخدام ميناء أسدود لإيصال المساعدات إلى داخل غزة بسرعة.

وشدد على أن 200 شاحنة مساعدات يوميا لن تكون كافية لتوفير الاحتياجات الحالية. مؤكدا أن الإنزال الجوي للمساعدات أو عن طريق البحر لا يمكن أن يكون بديلا لإيصال المساعدات عن طريق البر، وإنما يمكن استخدامها فقط لزيادة المساعدات.
 

وحذر المسؤول الأممي من وجود مجاعة مرتقبة في غزة بحلول شهر مايو المقبل، وذلك إن لم يتم التدخل بسرعة. 

وطالب بزيادة كميات الأغذية إلى غزة بما في ذلك الشمال وحث على فتح كافة الطرقات والمعابر وزيادة قدرات القطاع الخاص لزيادة شاحنات المساعدات إلى 500 شاحنة مساعدات يوميا.

الأراضى الفلسطينية جيمي ماكجولدريك المنظمة الدولية جنوب قطاع غزة رفح

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