بدلا من استخدام الماء.. طرق لإخماد حريق الزيوت أو الدهون

قدمت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد، بعض من الطرق لإخماد حريق الزيوت أو الدهون بدلاً من استخدام الماء .

طرق لإخماد حريق الزيوت أو الدهون

وقالت خبيرة القتصاد المنزلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد،بدلاً من استخدام الماء لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، يمكنك استخدام الطرق التالية:

غطاء معدني: استخدم غطاء معدني لإغلاق وعاء الطهي المشتعل. هذا سيحجب الأكسجين ويمنع انتشار اللهب. قم بتحريك الغطاء ببطء فوق اللهب لضمان إغلاقه تمامًا.

مسحوق الجدار: يمكن استخدام مسحوق الجدار الكيميائي لإخماد حريق الزيوت والدهون. يعمل هذا المسحوق على كبح اللهب عن طريق تفاعله مع الحرارة المتولدة من الحريق.

مطفأة الحريق: يمكن استخدام مطفأة الحريق المناسبة لحريق الزيوت والدهون. تحتوي مطفأة الحريق على مركب كيميائي خاص يمكنه إخماد الحريق بفعالية. تأكدي من معرفة كيفية استخدام المطفأة وتوجيهها صوب قاعدة اللهب.

ترك الزيت يبرد: إذا كان الزيت أو الدهون قد اشتعلت في وعاء ولا تتوفر لديك وسائل للإطفاء المذكورة أعلاه، فاترك الوعاء جانبًا واترك الزيت يبرد بمفرده. لا تحاول نقل الوعاء أو التعامل معه حتى يبرد تمامًا.

مهم جداً أن تكوني حذرة وتتخذي الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع حرائق الزيوت والدهون، يجب أن تكون الأجهزة والإجراءات المتاحة لإطفاء الحريق معروفة ومتاحة في متناول يدك في المطبخ أو في أماكن العمل ذات العلاقة.