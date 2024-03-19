عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرفت خبر فوزها بالحرم المكي.. الأم المثالية بالإسماعيلية ست شقيانة

الأم المثالية في
الأم المثالية في مكة

استقبلت السيدة عبير عباس محمد محمود، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية، خبر فوزها باللقب أثناء أداءها مناسك العمرة بالحرم المكي، لتصبح فرحتها فرحتين علي حد وصفها.

 

لتطوير الخدمة| توريد فرش غير طبي إلى مستشفى حميات الإسماعيلية

قالت عبير، إنها لم تتوقع فوزها باللقب وأنها أفنت عمرها بأكمله في خدمة اولادها الثلاثة، من بينهم بطلا من ذوي الهمم بالمدرسة الفكرية.

تقول الأم المثالية في تصريحات خاصة لصدي البلد ، إن زوجها كان ارزاقي يعمل باليومية، توفي عام 2008، تاركا لها 3 اطفال بدون مصدر رزق، لتشق طريقا طويلا في رحلة وصفتها بالشاقة، مؤكدة أنها استعانت بالله في سبيل ان يصل أبنائها الي بر الامان، لتجني ثمار تعبها بتخرج اولادها من كليتي الهندسة والآداب، وتفوز بلقب الأم المثالية.


تضيف عبير، اشتغلت باليومية حتي كرمني الله بعمل شواية سمك في منزلي.
وتصادف فوزها باداءها مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، متمنية أن تؤدي مناسك الحج في أقرب فرصة وتقف علي جبل عرفات.

وقدم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، التهنئة للسيدة عبير عباس محمد محمود، الفائزة بلقب الأم المثالية الأولي لهذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ على مستوى محافظات الجمهورية.

الاسماعيلية التضامن الاجتماعي المدرسة الفكرية العمرة خلال شهر رمضان شهر رمضان المبارك نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

مليون طن في الطريق.. خطة طارئة لمعالجة نقص السكر في الأسواق

ما معنى قول النبي «الصبحة تمنع الرزق»؟.. علي جمعة يجيب

موضوعات متعلقة

دعاء أول جمعة في رمضان .. ردده الآن يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

كنت تعبان من 3 أيام| تعليق صادم من إمام عاشور بعد التتويج بالكأس

العمل في أسبوع.. وظائف بالخارج وإشادة دولية بمشروع مهني 2030.. وتعويضات لضحايا حادث إيتاي البارود

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

أهدوا اللقب للرئيس السيسي | منتخب مصر للميني فوتبول يتوج بالبطولة العربية

العمل في أسبوع.. مشروع قانون لرعاية العمالة المنزلية.. تسجيل 739 مركزا في "مهني 2030"

الإعلامية نهال طايل تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها.. صور

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

حقيقة انتشار فيروس بين الدواجن يسبب هلاكها| القصة الكاملة

بعد 10 سنوات| أمل جديد لأسر ضحايا الطائرة الماليزية المختفية.. تفاصيل

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

4 دقائق كفلية بإنارة قبرك.. اغتنمها قبل الفجر

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

الأمهات المثاليات.. رحلة عطاء تضيف لرصيد عظمة المرأة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ