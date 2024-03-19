عرفت خبر فوزها بالحرم المكي.. الأم المثالية بالإسماعيلية ست شقيانة

استقبلت السيدة عبير عباس محمد محمود، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية، خبر فوزها باللقب أثناء أداءها مناسك العمرة بالحرم المكي، لتصبح فرحتها فرحتين علي حد وصفها.

قالت عبير، إنها لم تتوقع فوزها باللقب وأنها أفنت عمرها بأكمله في خدمة اولادها الثلاثة، من بينهم بطلا من ذوي الهمم بالمدرسة الفكرية.

تقول الأم المثالية في تصريحات خاصة لصدي البلد ، إن زوجها كان ارزاقي يعمل باليومية، توفي عام 2008، تاركا لها 3 اطفال بدون مصدر رزق، لتشق طريقا طويلا في رحلة وصفتها بالشاقة، مؤكدة أنها استعانت بالله في سبيل ان يصل أبنائها الي بر الامان، لتجني ثمار تعبها بتخرج اولادها من كليتي الهندسة والآداب، وتفوز بلقب الأم المثالية.



تضيف عبير، اشتغلت باليومية حتي كرمني الله بعمل شواية سمك في منزلي.

وتصادف فوزها باداءها مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، متمنية أن تؤدي مناسك الحج في أقرب فرصة وتقف علي جبل عرفات.

وقدم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، التهنئة للسيدة عبير عباس محمد محمود، الفائزة بلقب الأم المثالية الأولي لهذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ على مستوى محافظات الجمهورية.