الفوضى تسود.. سوليفان: إسرائيل تفشل بتحقيق الاستقرار في غزة

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إسرائيل وافقت، الاثنين، على إرسال 'فريق رفيع المستوى مشترك بين الوكالات' إلى واشنطن لمراجعة عملية محتملة في رفح.

وفي أول اتصال له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أكثر من شهر، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين عن شكوكه بشأن الخطط العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفقًا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وفي قراءة للمكالمة خلال المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض، قال سوليفان إن بايدن يتساءل عما إذا كانت الخطط العسكرية الإسرائيلية “مستدامة” بالنظر إلى حجم الضحايا المدنيين الفلسطينيين منذ أكتوبر.

وقال سوليفان: 'لقد حدثت أزمة إنسانية في جميع أنحاء غزة، وتسود الفوضى في المناطق التي قام الجيش الإسرائيلي بتطهيرها ولكن لم يستقر فيها'.

'بدلاً من التوقف مؤقتًا لإعادة تقييم ما وصلت إليه الأمور في الحملة وما هي التعديلات اللازمة لتحقيق نجاح طويل المدى، بدلاً من التركيز على تحقيق الاستقرار في مناطق غزة التي طهرتها إسرائيل حتى لا تتمكن حماس من تجديد الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل'. وأضاف: 'بعد أن تم تطهيرها بالفعل، فإن الحكومة الإسرائيلية تتحدث الآن عن إطلاق عملية عسكرية كبيرة في رفح'.

وقال سوليفان إن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين والتي أدت إلى طرد مقاتلي حماس من مستشفى الشفاء في مدينة غزة كانت مثالا على فشل إسرائيل في تأمين الأراضي الخاضعة لسيطرتها بالفعل، مما يؤكد لماذا يجب على القدس إعادة النظر في عملية رفح.

وقال: 'لقد قامت إسرائيل بتطهير مدينة الشفاء مرة واحدة'. 'لقد عادت حماس إلى الشفاء، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية ضمان حملة مستدامة ضد حماس حتى لا تتمكن من التجدد، ولا يمكنها استعادة الأراضي، ومن وجهة نظرنا'.

وأضاف: 'هذا هو الشيء الحيوي الذي نحتاج إلى التركيز عليه الآن، بدلاً من أن تقتحم إسرائيل رفح'.

وقال سوليفان إنه على الرغم من معارضة بايدن لعملية عسكرية في رفح، فإن الرئيس الأمريكي لم يهدد بقطع المساعدات العسكرية لإسرائيل خلال المكالمة، وأن 'الخطوط الحمراء' الأمريكية التي وردت في الأخبار هي بناء إعلامي لا يعكس سياسة الإدارة. .

وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير أن مخاوف بايدن بشأن معبر رفح لا ينبغي أن تُفهم على أنها عدم التزام الولايات المتحدة بالقضاء على حماس.

وقال: “لقد رفض الرئيس، وكرر ذلك اليوم مرة أخرى، الزعم القائل بأن إثارة الأسئلة حول رفح هو نفس إثارة الأسئلة حول هزيمة حماس”. 'هذا مجرد هراء.'

وأضاف: 'لكن القيام بعملية برية كبيرة سيكون خطأ'. وأضاف أن ذلك 'سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل، وتعميق الفوضى في غزة وزيادة عزلة إسرائيل دوليا'.

وقال سوليفان إن نتنياهو وافق على إرسال 'فريق كبير مشترك بين الوكالات' إسرائيلي من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين والإنسانيين إلى واشنطن لمراجعة خطط إسرائيل بشأن رفح مع نظرائهم الأمريكيين.

ودون أن يقول أنه تم التعهد بالتزام صارم وسريع، قال سوليفان إن إدارة بايدن لديها 'توقع' بأن الجيش الإسرائيلي لن يشن 'عملية عسكرية كبيرة' في رفح حتى الانتهاء من تلك المحادثات، وأن إسرائيل ومن الممكن أن يصل الوفد إلى واشنطن في نهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.

وكانت القراءة الإسرائيلية للمكالمة محدودة أكثر. وذكر نتنياهو أن الجانبين ناقشا القضاء على حماس، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان عدم تمكن سكان غزة من تهديد إسرائيل مرة أخرى وتقديم المساعدات الإنسانية.

وترتبط بايدن ونتنياهو بعلاقة سياسية طويلة ومتوترة في كثير من الأحيان. تم التقاط صوت بايدن ساخنًا بعد خطاب حالة الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر وهو يخبر السيناتور مايكل بينيت (ديمقراطي من كولورادو) أنه ونتنياهو بحاجة إلى عقد اجتماع 'تعالوا إلى يسوع' بشأن غزة.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة MSNBC: “إنه تعبير يستخدم في الجزء الجنوبي من ولايتي ويعني اجتماعًا جادًا”. “أنا أعرف بيبي منذ 50 عامًا. لقد كان يعرف ما أعنيه بذلك.

وقال سوليفان إن مكالمة يوم الاثنين كانت 'عملية'، حيث تناول كل جانب بنود جدول أعماله بدوره. وردا على سؤال أحد المراسلين، نفى سوليفان أن تكون المكالمة قد انتهت فجأة.

سُئل سوليفان أيضًا عن خطاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) يوم الخميس في قاعة مجلس الشيوخ، والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة لإسقاط ائتلاف نتنياهو. ورفض مستشار الأمن القومي الخوض في التفاصيل لكنه قال إن نتنياهو “أثار مخاوفه بشأن مجموعة متنوعة من الأمور التي ظهرت في الصحافة الأمريكية”.

نقلا عن مقابلة نتنياهو مع شبكة سي إن إن يوم الأحد، رفض سوليفان ادعاءات بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية، في أعقاب تصريحات شومر، بأن السياسيين الأمريكيين يتدخلون بشكل غير مبرر في السياسة الداخلية الإسرائيلية.

وقال سوليفان: “هناك نوع من المفارقة المثيرة للاهتمام في السؤال، وهو أن رئيس الوزراء يتحدث على شاشة التلفزيون الأمريكي عن مخاوفه بشأن تدخل الأمريكيين في السياسة الإسرائيلية”. 'إذن سؤالك هو: هل ينبغي للأميركيين أن يتحدثوا في السياسة الإسرائيلية، والتي، في الواقع، لا نفعلها بقدر ما يتحدثون في سياساتنا'.

وأضاف: 'مجرد ملاحظة'.