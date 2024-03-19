رفع درجة الاستعداد بدمياط لمواجهة سوء الأحوال الجوية

قررت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، رفع درجة الاستعداد؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، متمثلة في موجة البرد الشديدة.



وأكدت الدكتورة منال - في بيان اليوم الثلاثاء- جاهزية المعدات وفرق الطوارئ؛ لمواجهة أية أحداث قد تنتج عن هذه الموجة، مشددة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين.



وتتعرض المحافظة منذ أمس لعاصفة شديدة من الأمطار مصحوبة برعد وبرق وقد تسببت العاصفة في امتلاء الشوارع بمياه الأمطار؛ مما أدى إلى قيام شركة مياه الشرب والوحدات المحلية إلى شفط المياه المتراكمة في الشوارع والميادين حتى لا تتعطل حركة السير.