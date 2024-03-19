متعملش التحديث.. مشاكل كثيرة في update موبايلات iPhone الجديد

يواجه مستخدمو iPhone حاليًا بعض المتاعب، يبدو أن تحديثًا حديثًا قد أثر على تجربة الكتابة بشكل عام، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن خلل في ميزة التصحيح التلقائي بعد الترقية إلى نظام التشغيل iOS 17.4.

حتى مع تشغيل التصحيح التلقائي في الإعدادات، يبدو أن الميزة تعمل بشكل عشوائي، مما يضطر المستخدمين إلى مواجهة الأخطاء المطبعية بمفردهم.

المشكلة تؤثر على أجهزة iPhone القديمة فقط

على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال قيد التحقيق، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن هذه المشكلة تصيب بشكل أساسي طرازات iPhone القديمة. لم يتم تحديد الطرازات المحددة والعدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة بعد.

وفقًا لمصادر تقنية موثوقة نقلًا عن IT Home، تتحرك شركة Apple بالفعل لحل هذه المشكلة. الشركة تستعد لإصدار تحديث iOS/iPadOS 17.4.1 خلال الأيام القليلة المقبلة. يعد هذا التحديث، الذي يحمل رقم الإصدار 21E235، بحل مشكلات التصحيح التلقائي واستعادة الكتابة السلسة الخالية من الأخطاء.

في الوقت الحالي، إذا كنت من المستخدمين الذين يواجهون خلل التصحيح التلقائي هذا، فهناك بعض الحلول البديلة التي يمكنك تجربتها. أحد الخيارات هو إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك - وهو إصلاح بسيط يمكنه في كثير من الأحيان حل مشكلات البرامج البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك محاولة تشغيل وإيقاف تشغيل إعداد التصحيح التلقائي مرة أخرى في إعدادات لوحة المفاتيح.

على الرغم من أن هذه الحلول قد لا تكون دائمة، إلا أنها قد توفر راحة مؤقتة حتى يصل التحديث الرسمي.