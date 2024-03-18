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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل جديد من هواوي Nova هيقلب السوق اليومين الجايين

موبايل جديد من هواوي
موبايل جديد من هواوي Nova هيقلب السوق اليومين الجايين

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رصدنا هاتف هواوي الذكي القادم، Nova 12s، في قاعدة بيانات IMEI. والآن، قامت الشركة بهدوء بفتح باب البيع المسبق للجهاز في المكسيك.

أصبح الآن موقعًا إلكترونيًا صغيرًا مخصصًا لهاتف Nova 12s متاحًا في المكسيك، يكشف عن المواصفات الرئيسية والصور وبعض المزايا المُغرية للمبيعات المُسبقة للمشترين الأوائل.

 

تصميم ومواصفات هاتف Huawei Nova 12s

 

يشبه تصميم هاتف Nova 12s إلى حد كبير تصميم هاتف Nova 12 Lite. بمعنى آخر، فهو يتميز بإعداد كاميرا على شكل حبة دواء في الخلف، يستوعب ثلاثة مستشعرات. والتصميم الجانبي مسطح، مع انحناء بسيط في كلا الطرفين من أجل قبضة أفضل وراحة أكبر.

موبايل جديد من هواوي Nova هيقلب السوق اليومين الجايين

بالإضافة إلى تشابه التصميم، تتوافق ميزات أخرى للجهاز أيضًا مع هاتف Nova 12 Lite. تقول هواوي إن هاتف Nova 12s مُزود بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 60 ميجابكسل مع إمكانات الزاوية العريضة.

يدعم الجهاز أيضًا الشحن السريع 66W SuperCharge Turbo. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هاتف Nova 12s متوفرًا باللونين الأزرق والأبيض، مع تصميم أنيق يبلغ سمكه 6.88 مم ووزنه 168 جرامًا.

هذه المواصفات تشبه إلى حد كبير مواصفات هاتف Nova 12 Lite، مما يوحي بأن هاتف 12s قد يكون إصدارًا معاد تسميته للسوق العالمية. وإذا صح هذا الأمر، فيمكننا أيضًا أن نتوقع معالج Snapdragon 778G 4G، وبطارية بقوة 4500 مللي أمبير، ونظام كاميرا خلفية يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

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