هل تسهم زيارة بلينكن المقررة لمصر والسعودية في تسريع وقف إطلاق النار بغزة؟

أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور المملكة العربية السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال ماثيو ميلر إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسئولين المصريين.

أهداف زيارة بلينكن إلى السعودية ومصر

ووفقا لـ "فويس أوف أمريكا"، تهدف زيارة بلينكن لإجراء محادثات قال إنها ستركز على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والتخطيط لغزة بعد الحرب.

وفي حديثه يوم الثلاثاء خلال زيارة إلى الفلبين، قال بلينكن للصحفيين إنه ستكون هناك حاجة إلى ترتيبات لكيفية التعامل مع الحوكمة والأمن والمساعدات الإنسانية وإعادة تطوير غزة.

وتابع بلينكن أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بضرورة وجود خطة، وأن الأمل لا يزال قائما في أن ينتهي الصراع في أقرب وقت ممكن.

فقد تمت تسوية الكثير من البنية التحتية والمنازل في قطاع غزة، بينما واصلت إسرائيل حربها بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصاءات الإسرائيلية، وشمل القبض على حوالي 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم المضاد الإسرائيلي قتل ما يقرب من 32000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال ونزح أكثر من نصف سكان غزة.

“ الوضع الإنساني المروع” في غزة

ووصف بلينكن ما أسماه "الوضع الإنساني المروع" في غزة، مستشهدا بتقارير الأمم المتحدة التي تفيد بأن جميع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأضاف الوزير الأمريكي أنه: "وفقا للمقياس الأكثر احتراما لهذه الأشياء، فإن 100% من سكان غزة في مستوى حاد من انعدام الأمن الغذائي الحاد"؛ مشيرا إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف مجموعة كاملة من السكان بهذه الدرجة".

وأعرب بلينكن عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وضمان عدم حدوث هجوم آخر مثل الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر مرة أخرى، لكنه قال أيضا إنه "من واجب إسرائيل تماما" إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

مكالمة بايدن ونتنياهو

وتحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ أكثر من شهر، معربا عن مخاوف جديدة بشأن إدارة إسرائيل لحربها في غزة ضد مقاتلي حماس وخطتها لهجوم بري على مدينة رفح الجنوبية بالقرب من الحدود المصرية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن بايدن قال لنتنياهو في مكالمة هاتفية: "نحن نشارك هدف هزيمة حماس، نعتقد فقط أنك بحاجة إلى استراتيجية متماسكة ومستدامة لتحقيق ذلك".

ووصف سوليفان خطة نتنياهو لهجوم بري "تحطيم" رفح بأنها "خطأ"، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني في خيام مؤقتة هناك في محاولة لحماية أنفسهم من ويلات الحرب، وكثير منهم ذهب إلى هناك بناءً على أوامر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء عن منازلهم في الأحياء الشمالية لغزة مع استمرار إسرائيل في مهاجمة تلك المنطقة.

ووعدت إسرائيل بنقل الفلسطينيين في رفح إلى مكان غير معلوم من أجل سلامتهم قبل أي هجوم على المنطقة، ولكنها لم تعط أي إشارة عامة إلى مكان ذلك.

وبناءً على طلب بايدن، قال سوليفان إن نتنياهو وافق على إرسال فريق من المسئولين الإسرائيليين إلى واشنطن في الأيام المقبلة، ربما في أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة خطط إسرائيل لأي هجوم على رفح وتوفير السلامة للفلسطينيين الذين يحتمون هناك.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة "تتوقع تماما" ألا تبدأ إسرائيل أي هجوم على رفح إلا بعد المناقشات في واشنطن.

وفي بيان بعد مكالمة بايدن-نتنياهو، قال مكتب نتنياهو: "تحدثنا عن آخر التطورات في الحرب، بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق جميع أهداف الحرب: القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع رهائننا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل - مع توفير المساعدات الإنسانية اللازمة التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف".

وجاءت مكالمة بايدن الهاتفية مع نتنياهو في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي عن إحباط متزايد من إدارة إسرائيل للحرب، وعدد القتلى المتزايد من المدنيين الفلسطينيين، ونقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الجائع في غزة.

مفاوضات قطر من أجل هدنة

ويتجه المفاوضون من أجل إسرائيل وحماس إلى قطر للمحاولة مرة أخرى هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن 40 أو نحو ذلك من ما يقدر بنحو 100 رهينة لا تزال حماس تحتجزهم مقابل العشرات من الفلسطينيين الذين سجنتهم إسرائيل.

ولكن سوليفان قال عن مفاوضات الهدنة: "حتى الآن، فإن هذه الصفقة بعيدة المنال أكثر مما كنا نأمل".