الأهلي للصرافة: 2.1 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات منذ تحرير سعر الصرف

قال رئيس شركة الأهلي للصرافة "التابعة للبنك الأهلي المصري" عبدالمجيد محيي الدين، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت ما قيمته مليارين ومائة مليون جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس.



وأضاف محيي الدين -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/- أن إجمالي حصيلة التنازلات بنهاية عمل يوم أمس بلغت ما قيمته 307 ملايين جنيه، منوها بأن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية "اليورو"، والباقي من عملات أقل تداولا.



وأشار إلى أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.



تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم، سجل 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.