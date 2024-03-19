تقدر بـ2.1 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج صفقة كبيرة من مخدر الهيدرو بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية، تقدر قيمتها المالية بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصرين إجراميين، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها لعملائهم، متخذين من نطاق دائرة مركزى شرطة الإسماعيلية والقنطرة غرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 20 كيلو جراما من مخدر الهيدرو.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 3 كيلو جرامات من مخدر الآيس "الشابو".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة، وإدراكاً من وزارة الداخلية لخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع، خاصةً النشء.