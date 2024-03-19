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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راكب روسي يحاول تهريب مواد مخدرة في مطار شرم الشيخ .. صور

محاولة تهريب كمية
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أحمد سليم مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وتبين أنه فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلة الطائرة القادمة من روسيا اشتبه محمد رمضان ابو المجد مأمور اللجنه الجمركيه بصالة الوصول فى راكب روسي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الشاذلي مأمور الفحص تحت اشراف هاني نادي تلاحظ وجود كثافات يشتبه ان تكون مطحنة خاصة بطحن المواد المخدرة داخل حقيبة الراكب .

بالعرض على أحمد سليم مدير الجمرك تم تكليف محمد عبد الموجود مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٣ برطمانات بلاستيك شفافة اللون بها ٥٠ جرام من نبات الماريجوانا وبرطمان زجاج به ٨٣ جرام من زيت الماريجوانا، وعدد ١٠ قَطَّارات بلاستيك بيضاء اللون تستخدم لسحب زيت الماريجوانا مخبأة داخل حقائبه بين طيات الملابس.

وقرر الدكتور أحمد حسين مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك والمستشار  سلمي سالم سليمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابه على المطارات والمنافذ الجمركية.

محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة

محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة
محاولة تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدرة

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