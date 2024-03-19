عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من جنايات امن الدولة ضد متهمي قضية تنظيم الجبهة الإسلامية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، تأجيل جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية لجلسة 1 يونيو المقبل لفض الأحراز.

سرطان الأمة.. حيثيات الحكم على بديع وعزت وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية| فيديو

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

لا سبيل للرأفة معهم.. حيثيات إعدام المرشد ونائبه في قضية أحداث المنصة|خاص

اليوم.. محاكمة عدلي القيعي في سب وقذف رئيس نادي بيراميدز

تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

تحريات قطاع الأمن الوطني تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني التي أجريت في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ تنظيم الجبهة الإسلامية أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم «البسطويسي» التحق في عامي 2014 و2015 إلى حقول القتال في سوريا وانضم حينها لإحدى المجموعات المسلحة المسماه «تنظيم الجبهة الإسلامية» وتلقيه في كنفها تدريبات عسكرية وشارك في العمليات المسلحة في سوريا.

وتبين من تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم فور عودته إلى البلاد قام بتأسيس جماعة ضمت معتنقي ذات الأفكار المتطرفة لتنفيذ عمليات عدائية قبل رجال القوات المسلحة والشرطة وابناء الطائفة المسيحية، وتخريب منشآتهم والمنشآت العامة والحيوية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم استطاع ضم المتهم عامر جمعة 30 عاما - عامل زراعي مقيم بالبحيرة، وسارة سيد 31 عاما - ربة منزل مقيمة بالقاهرة، واضطلع في إعدادهم فكريا وعسكريا لتحقيق أغراض جماعته إذ عقد بهم لقاءات تنظيمية عبر منصات التواصل الإجتماعي تلافيا للرصد الأمني لتدارس أفكار الجماعة وترسيخ فكرة القتال لديهم.

وأفادت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تنظيم الجبهة الإسلامية، أن الجماعة التي أسسها المتهم البسطويسي اعتمدت في التمويل على ما وفره لها من أسلحة نارية وذخائر اشتراها بأموال جمعتها المتهمة الثالثة لتنفيذ عمليات إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة، وتبين أنه تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على طبنجة حلوان.

تنظيم الجبهة الإسلامية المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات أمن الدولة العليا جنايات التجمع الخامس جنايات أمن الدولة جماعة إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

سرطان الأمة.. حيثيات الحكم على بديع وعزت وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية| فيديو

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

لا سبيل للرأفة معهم.. حيثيات إعدام المرشد ونائبه في قضية أحداث المنصة|خاص

اليوم.. محاكمة عدلي القيعي في سب وقذف رئيس نادي بيراميدز

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«أحداث مجلس الوزراء»

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في تنظيم الجبهة الإسلامية

غدا.. عدلي القيعي أمام المحكمة والسبب مفاجأة.. التفاصيل الكاملة

انفراد| اعترافات متهم بـ قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان: زورت جواز قيادي

ترشيحاتنا

"هاتوا فلوسنا".. تصرف صادم من الجماهير بسبب ليونيل ميسي

مجلس الوزراء يقرر مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في مصر

شاهد.. وفاة 4 وإصابة 7 آخرين في حريق بمصحة لعلاج الادمان بالإسماعيلية

أبو العينين يطالب بإعادة تقييم الاتفاقيات الدولية ومعرفة مدى جدواها.. ويؤكد: العالم بدأ ينفتح.. وعلينا إعادة الرؤية مع دول الجوار والدول الصناعية

أهل كرم.. المنايفة فطروا ركاب القطار شاورما فراخ ورز بالكبدة.. صور

أوكرانيا تحولت لأداة إرهابية بيد الغرب.. بوتين يعلن استعداد روسيا في كل الجبهات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

بالعباية وبدون مكياج.. نرمين الفقي بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في رمضان

شكلها اتغير.. آيتن عامر بالقفطان المغربي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

فيديو

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ