سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

تعرض جمهور الإعلامي الكبير عمرو الليثي لصدمة كبيرة عندما تم نشر مقطع فيديو يوضح لحظة سقوطه من الطابق الثالث أثناء تصويره إحدى حلقات برنامجه (واحد من الناس) الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان على قناة الحياة.

حاول عمرو الليثي أن يكون واحدًا من الناس بالفعل ويشارك عمال مصريين عملهم الشاق تقديرًا لهم ولمجهودهم الذي يبذلونه في نهار رمضان حيث يعملون في محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بأبو رواش الجيزة.

حالته الصحية

وخلال المقابلات، لم ينتبه الإعلامي إلى وجود فراغ في الخرسانة بالطابق الثالث من إحدى المباني التي لا زالت تحت الإنشاء فانزلق قدمه وسقط بداخلها وهو يصرخ مطالبًا للاستغاثة حيث قال "إلحقوني".

على الفور، تم نقل عمرو الليثي إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتسبب هذا الانزلاق في إصابات تطلبت 15 غرزة في الرجل الشمال إلى جانب إصابته بكسر في الضلع الأيمن وكدمات بالظهر.

تفاعل الكثير من المتابعين مع الفيديو حيث قال أحدهم "الف سلامة عليك استاذ عمرو"، بينما قال آخر" تمنياتى بالشفاء العاجل بإذن لله". فيما قال ثالث " بعد الشر عليك الحمد الله رب العالمين ربنا يسترها معك".

حاول (الليثي) طمأنت جمهوره عليه فخرج في تصريحات إعلامية له يؤكد أنه خرج من المستشفى وبحالة صحية مستقرة الآن موجهًا الشكر لجمهوره قائلًا "شكرا لكل من سأل عني ربنا يحفظكم جميعا من كل شر و سوء".

استكمال التصوير

وعلى الرغم من حالته الصحية الحالية جراء هذه الحادثة، إلا أنه يستكمل تصوير حلقات برنامجه واحد من الناس. وقد وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر للإعلامي عمرو الليثي في بيان لها قائلة " الشركة المتحدة تتوجه بخالص الشكر للزميل عمرو الليثي على تفانيه في العمل وتحامله على نفسه لتكملة تصوير برنامجه واحد من الناس الذي يعرض في رمضان، على الرغم من الإصابة التي آلمت به أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج في أول أيام شهر رمضان المبارك".

ويشارك الإعلامي عمرو الليثي الفنان أحمد صيام في موسم رمضان 2024 ببرنامج "مولانا" للموسم الخامس على التوالي. ويتحدث هذا البرنامج عن قصص أصحاب المقامات بدءً من مسجد الحسين والسيدة زينب، وفي كل حلقة يتم سرد معلومات عن كل مقام وصاحبه وتاريخه.

ويعتبر الإعلامي عمرو الليثي واحدًا من أبرز نجوم الإعلام المصري فهو إعلامي وصحفي ومستشار سابق لرئيس الجمهورية. كما أنه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخميس الأسبوعية ومدير عام اتحادات الإذاعات الإسلامية وأيضًا نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع.