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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية تناقش إنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس إقليم الدلتا للهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة مني عبد الرحمن مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة والمهندس مصطفي احمد مسئول نظم المعلومات بالهيئة وحضر اللقاء المهندسة مها صبري مدير عام إدارة التخطيط العمراني والمهندسة مني فتحي وكيل المكتب الفني بالمحافظة والمهندسة علياء عبد الباسط بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.


وقد استعرض "مختار" خلال اللقاء مشروع الحصر والتدقيق والاستدلال عن التجمعات العمرانية لمحافظة الدقهلية، كما تناول اللقاء مناقشة برنامج العمل بشأن تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة.

 
وأكد "مختار" أن هناك جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وأشار"مختار"لاهمية التنسيق الكامل من خلال إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والسادة رؤساء الواحدات المحلية وجميع الإدارات المختصة برئاسة هذه المراكز للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الأساسية لتنفيذ هذا الهام بنطاق محافظة الدقهلية المشروع لتلبية احتياجات المواطنين.


وأشار إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية.


وقد تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية حيث أوضح ممثلي الهيئة انه يتم حاليا تنفيذ مشروع انتاج خرائط الاستدلال عن التجمعات العمرانية بنطاق المحافظة للمساهمة في اخراج الاحوزة العمرانية لهذه التوابع من خلال نماذج يتم اعتمادها مشيرا الي انه تم الاستدلال علي كامل التجمعات العمرانية، كما تم خلال اللقاء متابعة المنصة المختصة بالمتابعة الدقيقة للمخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وتقرر خلال الاجتماع متابعة اعمال مجموعات العمل التي تم تشكيلها سابقا للشراكة بين الهيئة والمحافظة لتنفيذ المشروع تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين بالقري والتوابع المستهدفة.
 

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التجمعات العمرانية الهيئة العامة للتخطيط العمراني بنطاق المحافظة محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية البيانات والمعلومات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المخططات الاستراتيجية

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