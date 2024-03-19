الإعلامية ريهام عياد تستجيب لطلب أحد متابعيها وتهاديه بنسخة من كتابها الجديد

استجابت الإعلامية ريهام عياد، مقدمة برنامج القصة وما فيها، لأحد متابعيها وأرسلت له نسخة من كاتبها «أسرار في حياة هؤلاء»، موقعا منها، بعدما طلب منها اقتناء نسخة من الكتاب ولكن بعد المسافة يحيل بينه وبين اقتناء الكتاب.

ونشر أحد المتابعين ويدعي مصطفى، على موقع انستجرام قائلا «السلام عليكم أحب أشكر دكتورة التاريخ، ريهام عياد علي المعلومات القيمة دي بجد شكرا ليكي يا دكتورة»

وأضاف مصطفي «كان نفسي أجيب الكتاب بتاع حضرتك بس المكان بتاعي بعيد بس الحمد لله انا متابع حضرتك بقالي سنتي ومكمل معاكي للآخر إن شاء الله ونفي أكون زي حضرتك كدة».

وتابع أحد معجبي ريهام عياد «أنا اعتبرتك مثلا ليا وأزي بدأتي من الصفر لحد ما وصلتي إلى الشهرة دي نفسي بجد أكون زيك»