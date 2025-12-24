قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لإصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-12-2025
ضياء السيد: أحمد ابني وراء اكتشاف «مرموش» وضمّه لمنتخب مصر
منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان
ضياء السيد: محمد صلاح يصنع أجواءً إيجابية داخل المنتخب وتغيير إمام عاشور كان مُتسرعًا
منها أصغر رقاقة ذكاء اصطناعي.. 10 اكتشافات في 2025 قد تُعيد تشكيل العالم | تعرّف عليها
دعاء اليوم الرابع من رجب .. 4 كلمات تكتب لك الصحة والعافية والرزق
رغم اهتزاز المستوى.. مُحلل رياضي يحسم موقف حارس مصر أمام جنوب إفريقيا
تسهيلات جديدة| «السكة الحديد»: حجز المقاعد المكيفة متاح قبل السفر بـ15 يومًا.. و4% مقاعد طوارئ
خالد جلال: لم أتوقع التشكيل أمام زيمبابوي.. ولقاء جنوب إفريقيا سيكون صعبًا | فيديو
لثلاثة مواسم .. الزمالك يُجدّد عقد نجمه الشاب محمد حمد | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-12-2025

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

سجّل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 47.62 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين  47.62 جنيه و 47.38 جنيه للشراء و47.52 و 47.48 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الدولار تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 47.62 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

 سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.60 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة  47.60 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية 47.59 جنيه للشراء، و47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم المصرف المتحد  47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان البنوك 

البنك الأهلي المصري 47.58 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

سعر الدولار أمام الجنيه 

 سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الامارات دبي 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع 

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار الان سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

هيفاء وهبي

فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

ترشيحاتنا

حكم لبس المرأة للنقاب أثناء أداء الحج

هل يجوز للمرأة لبس النقاب أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب

قضاء الصلوات الفائتة

حكم قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم.. أمين الإفتاء يوضح الطريقة الأعظم أجرا

الشيخ مصطفى إسماعيل

حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل: تحويل تسجيلات جدي إلى سجلات رقمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد