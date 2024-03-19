حسام المندوه: هدف الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس مصر "تسلل واضح"

قال حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك إن هدف الأهلى الأول فى مواجهة القلعة البيضاء تسلل واضح، رغم وجود تقنية الفار بأحدث الإمكانيات.

وأوضح المندوه خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا "لم نحدد موعد زيارة النادى الأهلى حتى الآن، رغم تلقينا الدعوة من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء".

وأضاف" لم نحاسب جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك بالقطعة، حيث يضع جميع اللاعبين تحت التقييم للوقوف على التشكيل الجيد الفترة المقبلة".

وكشف حسام المندوه عن أن هناك عجزا فى الميزانية الخاصة بنادي الزمالك تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأوضح " الزمالك يحتاج إلى مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات القادمة لحل الأزمات، حيث ان مرتبات العاملين فى النادى تصل إلى ١٥ مليون جنيه".

وأضاف المندوه " مشكلة نادى الزمالك ليست فى المال ولكن فى إدارة المال وجميع رجال الأعمال يعملون على تحسين وضع النادى ماديا وليس فقط للتبرع حيث يرفضون ذكر أسمائهم".

وتابع أن مجلس إدارة النادى تسلم النادى ولدى الخزينة مليون جنيه فقط وفى البنوك 4 ملايين جنيه محجوز عليها.

واختتم حسام المندوه حديثه قائلا " لم نهدم شيئا بنادي الزمالك ونقوم حاليا بعمل تطوير ملعب حلمى زامورا واستغلال بعض المناطق مستقبلا".