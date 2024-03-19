المصريين الأحرار بمدينة بدر ينظم احتفالا بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز بدر، بقيادة ياسر خاطر عضو الهيئة العليا وأمين المركز، احتفالًا بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، وذلك بالتعاون مع مكتبة الطفل بعمر مكرم.

تضمن الاحتفال تكريم 20 من الأمهات المثالية وتوزيع الهدايا على الحضور وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة وكلمات الحضور الذي جمع الشاعر محمد عراقي، مدير مكتبة الطفل بعمر مكرم وحلمي كامل، وكيل وزارة الإعلام السابق، وصبري عبد الشافي، المنسق العام لكيان شباب الوطن للريادة والتنمية، والشيخ محمد عبد الباري، من الأزهر الشريف.



كما حضر من هيئة مكتب الحزب ببدر: سامي الشربيني، ياسر محمود، أمينة صائمة.

يأتي هذا الاحتفال في إطار اهتمام حزب المصريين الأحرار بالمرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بالاهتمام بالمرأة، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، وإشراف أحمد حمودة، عضو الهيئة العليا أمين عام المحافظة.

وألقى ياسر خاطر، عضو الهيئة العليا وأمين المركز، كلمة أكد فيها على أهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة دعمها وتمكينها.

ونقل تهنئة رئيس الحزب والأمانة العامة لكل الأمهات المصريات بمناسبة عيدهن، وأكد على دعم الحزب للمرأة المصرية في جميع المجالات.