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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصابة إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

صدى البلد

أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بإصابة إسرائيليين أحدهما عنصر أمن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة غوش عتصيون شمالي الخليل بـ الضفة الغربية.

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ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسمح للوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن جفير باستباحة الضفة الغربية المحتلة لإطالة أمد بقائه في الحكم.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، أن نتنياهو يوفر لهما غطاء حكوميا كاملاً للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان، وتعميق جرائم الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وممارسة أبشع أشكال التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين واخضاعهم لنظام فصل عنصري (ابرتهايد) لا يعترف بحقهم في الحياة أو بأي من حقوقهم المدنية كشعب يرزح تحت الاحتلال.

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