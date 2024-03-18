وسائل إعلام عبرية: مستوطنون يخربون سياجا لمزرعة فلسطينية في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين بأن عددا من المستوطنين الإسرائيليين فككوا سياجا أقامه مزارعين فلسطينيين حول أراضيهم في ضواحي قرية بورين في نابلس بالمنطقة (ب) بالضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو التقطه باحث في منظمة "ييش دين" التي تشن حملات ضد الاستيطان، شابان يرتديان القلنسوة اليهودية، وهما يحملان السياج، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت منظمة "ييش دين"، إنه تم الإبلاغ عن الحادث إلى مسئول التنسيق والارتباط الإقليمي التابع لوكالة وزارة الدفاع التابعة لتنسيق أعمال الحكومة في المناطق، والتي تنسق بين الجيش الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية، ولكن لم يصل أي مسؤول عسكري أو مسؤول عن تطبيق القانون للتعامل مع هذه القضية.

وواجه سكان بورين في كثير من الأحيان المضايقات والعنف من قبل المستوطنين المتطرفين في المنطقة، وفي يوم السبت، قام شبان بإلقاء الحجارة باتجاه المنازل في بورين على مرأى ومسمع من جنود الجيش الإسرائيلي الذين لم يتخذوا أي إجراء ضد راشقي الحجارة.