جمبلاط : حريصون على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الخطاب الإعلامي

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع عدد من المسؤولين الإعلاميين بالجهات التابعة للوزارة، لمناقشة ملامح خارطة طريق لتطوير الخطاب الإعلامي حول الإنتاج الحربي وأنشطته، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

الدور الحيوي الذي يقوم به المسؤولون الإعلاميون

استهل "جمبلاط" الاجتماع بالتأكيد على إيمانه بأهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المسؤولون الإعلاميون بالوزارة والجهات التابعة كحلقة وصل بين الوزارة والعاملين بالإنتاج الحربي من ناحية وبين الوزارة والمواطنين من ناحية أخرى لنقل ما تقوم به الشركات والوحدات من جهود في مجال التصنيع العسكري والمدني.

وأكد الوزير على إيمانه بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وإبراز الإنجازات المحققة، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن أهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام حتى يتم تناول مختلف الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض، إلى جانب الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ "الرأي والرأي الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية، وإيلاء أهمية قصوى بالرأى العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يشكل وعيا جمعيا أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات و يعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام آراء الاخرين.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة توحيد الرسائل الإعلامية وتعزيز آليات التواصل الفعّال مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز دور وزارة الإنتاج الحربي كذراع صناعي وطني هام، مشددًا على ضرورة التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وشجع الوزير المسؤولين الإعلاميين بالجهات التابعة للوزارة على التحلي بالإيجابية والحس الإعلامي والالتزام بالمهنية والدقة في نقل المعلومات والتعامل السريع مع المستجدات الإعلامية، فضلا عن التصدي لأي شائعات أو معلومات مغلوطة من خلال تقديم محتوى إعلامي قائم على الشفافية، وضرورة بذل أقصى جهودهم لأداء دورهم بفاعلية، بما يساهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن الوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة.

وأصدر "جمبلاط" توجيهات بتطوير المحتوى الإعلامي المقدم، والاستفادة من مختلف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لعرض أنشطة وإنجازات الشركات بشكل احترافي، مع ضرورة قيام المسؤول الإعلامي بكل شركة بإعداد تقرير بالمقترحات والشكاوى التي ترد إلى الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض التقرير أولا بأول على رئيس مجلس الإدارة لتكليف القطاعات المختصة داخل الشركة بدراسة الشكاوى والمقترحات والرد عليها.