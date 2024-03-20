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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة كفاح مشرفة للأم المثالية بأسوان.. تعرف عليها

الأم المثالية بأسوان
الأم المثالية بأسوان

قصص نجاح وعطاء وكفاح تجسدها دائماً المرأة الأسوانية ، وهذا نلمسه واقعاً ملموساً داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد قصص الكفاح والعطاء ، والتى جسدتها السيدة هدى أحمد عبد الله 50  سنة ، ربة منزل، وتوفى زوجها منذ 19 سنة ، ولديها 3 بنات .

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قصص نجاح

وتروى الأم المثالية بأسوان قصة كفاحها بأنها حصلت على دبلوم تجارة ، وتزوجت وعمرها 20 سنة من رجل بسيط عامل بإحدى الشركات الحكومية، وبدأ كفاح الأم عندما توفى الزوج ، وتركها بعمر 32 عام وترك معها ثلاثة أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات.

وقالت بأنها  عانت كثيراً بعد موت زوجها ، ورفضت الزواج من أجل رعاية بناتها، وأهتمت الأم إهتماماً كبيراً بدراستهم وكان معاش الأب فى ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل آخر، وحرصت الأم على أن تكون الأب والأم لأولادها لأنها مرت بما مروا به ، لأنها تربت يتيمة بسبب وفاة والدها وعمرها سنة ونصف ولم تراه، وعندما وصلت أبنتها الكبرى إلى المرحلة الثانوية أضطرت الأم للخروج إلى العمل ولم تشعر بناتها بصعوبة الحياة حيث عملت بإحدى الحضانات.

وكافحت الأم كثيراً حتى حصلت الأبنة الأولى على بكالوريوس تجارة ، والأبنة الثانية على بكالوريوس علوم ، والأبنة الصغرى طالبة بكلية هندسة ، ومازال عطاء الأم مستمر فى دعم بناتها وتوفير أوجه الرعاية لهن .

فيما هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرباً عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها لتستحق التقدير والتكريم من الجميع ، وقدم اللواء أشرف عطية تقديره لجميع الأمهات اللاتى يعتبرن رمز العطاء والكفاح .

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نماذج مشرفة

وأكد المحافظ على أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج فى التضحية ، كما نثمن دور أمهات الشهداء فى التحدى والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور .

وأشار أشرف عطية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى إهتماماً كبيراً بالمرأة المصرية إيماناً بدورها الهام داخل الأسرة المصرية من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها فى ظل الجمهورية الجديدة.

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