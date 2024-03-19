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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 5 فلسطينيين في قصف سيارة أمام مقر الأونروا وسط غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال سيارة أمام مقر وكالة "الأونروا"  في النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي آخر إحصائية أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة في غزة ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 فلسطينيا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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