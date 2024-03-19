ناهد السباعي: عندي ثعالب بحبهم.. بتنادي عليا أجيب لهم أكل كل يوم

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أن هناك العديد من الحيوانات في المنطقة التي تعيش بها، وهناك في الشارع أسفل منزلها أرانب برية وثعالب، معقبة: "بحبهم ومش بخاف منهم".

أضافت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الثعالب أصبحت أليفة وتتعامل معها بشكل جيد جدًا، ولكنها تخاف من الثعابين بعض الشئ، مؤكدة أن هذه الثعابين من الممكن ان تطرد الثعالب من المنطقة.

وتابعت: "عندي قطط جبلي وبحبهم جدًا.. الثعالب والقطط أساس نظافة البيئة من أي أشياء سيئة ولذلك تحبهم كثيرًا، الثعالب بتنادي عليا عشان أرميلهم أكل"، موضحة أن هذه القطط والثعالب تساعد على نظافة الشارع من الحيوانات الأخرى السيئة.