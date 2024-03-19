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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فن لف العالم|باليد.. نرمين مصممة المكرمية توضح كيفية صناعتها والخيوط المستخدمة

باب رزق
باب رزق

أوضحت المصممة  نرمين سليمان ماهي المكرمية فهي اصلها عربي وكلمة مكرمية تأتي من كلمة مكرم وهي عبارة عن الستار ذو النقوش، مبينه أن العرب منذ القدم كانوا  يستخدمونه في تزين الإبل والسفن، فكانت وسيلة تسلية لهم اثناء سفرهم لتزين الإبل او السفن.

وأضافت سليمان خلال لقاء خاص لبرنامح باب رزق، المذاع على فضائية الدى أم سي، تقديم الأعلامي يسري الفخراني، انه من هنا جاءت فن المكرمية وتم تداوله في الفتوحات الإسلامية لشمال إفريقيا ومنها لاوروبا ومن أوروبا وصل فن المكرمية لأمريكا الى أن وصل لمصر.


وكشفت نرمين سليمان أن فن المكرمية بدأ يظهر في مصر منذ خمسة سنوات لأنه بدأ أن يتطور لفن او منتجات تصلح لجميع المنازل العصرية والمودرن ويتم التزين بها في المنازل المودرن.

يتم أستخدام اليد فى صناعة المكرمية ويتم صناعته من الألياف الصناعية


وأضافت انه يتم استخدام اليد فقط في صناعة المكرمية فهي عبارة عن عقد الخيط بطريقة معينة فكل عقدة تعطي شكل مختلف، مشيرة إلى أن العقدة الأساسية أو الرئيسية تسمي" العقدة المربعة" وهي التي بنيت عليها كل العقد فهناك انواع كثيرة منها العقد المربعة والافقية والنصية و الرئيسية والحلزونية.


وتابعت: الخيوط التي تسخدم في صناعة المكرمية هو" الألياف الصناعية"، ولكن منذ القدم كانوا يستخدمون القطن لانه يتحمل الشمس والملوحة.

المكرمية عبارة عن الستار ذو النقوش فن المكرمية عقد الخيط الفتوحات الإسلامية

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