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رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي: الشعب يقدر جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة لحماية مصر

صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

وقدم الرئيس السيسي - خلال حضوره حفل الإفطار السنوي، الذي أقامته القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء؛ تزامناً مع الاحتفال بذكرى تنتصارات العاشر من رمضان - التهنئة إلى رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، "التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء"، معرباً عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .

وأعرب الرئيس عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية؛ لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في ربوع الوطن كافة، ودعم ركائز الأمن القومي المصري؛ في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.

كما وجه الرئيس السيسي، التحية لشهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن، مؤكداً أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيراً إلى أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

حضر احتفالية الإفطار: المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية؛ ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامي قادة القوات المسلحة .

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