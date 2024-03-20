مواقيت الصلاة اليوم العاشر من رمضان.. اعرف عدد ساعات الصيام

يهتم المسلمون في جمهورية مصر العربية، بالبحث الآن عن مواقيت الصلاة 10 رمضان، لمعرفة موعد السحور والإفطار في عاشر أيام الشهر الكريم، وعدد ساعات الصيام.

ونقدم في هذه السطور، خدمة لقراء صدى البلد، ببيان مواقيت الصلاة 10 رمضان في عدد من المحافظات، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص

الشروق ٥:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٠٧ م

صلاة العِشاء ٧:٢٤ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٣٦ ص

الشروق ٦:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٣٥ م

صلاة المَغرب ٦:١٢ م

صلاة العِشاء ٧:٣١ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٣٦ ص

الشروق ٦:٠٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:٠٨ م

صلاة العِشاء ٧:٢٤ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص

الشروق ٦:٢٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٢ م

صلاة العَصر ٣:٥٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣٦ م

صلاة العِشاء ٧:٤٩ م

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٣٠ ص

الشروق ٥:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٦:٠١ م

صلاة العِشاء ٧:١٥ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٢٢ ص

الشروق ٥:٤٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٤ م

صلاة العِشاء ٧:١٠ م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٤:٤٦ ص

الشروق ٦:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٨ م

صلاة العَصر ٣:٤٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٣ م

صلاة العِشاء ٧:٤١ م

مواقيت الصلاة في الشرقية

صلاة الفجْر ٤:٣٠ ص

الشروق ٥:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٦ م

صلاة العِشاء ٧:٢٤ م

مواقيت الصلاة في سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٥:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠٥ م

صلاة العِشاء ٧:٢٠ م