أمريكا تعتزم اقتراح بدائل على إسرائيل حول اقتحام رفح.. تفاصيل

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة بدائل للهجوم البري الإسرائيلي لمدينة رفح في غزة، والتي ستقترحها على وفد إسرائيلي رفيع المستوى من المقرر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل.

جاء ذلك وفقًا لما قاله مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس" الأمريكي، موضحين أن البيت الأبيض طلب عقد الاجتماع في محاولة لتجنب "صدام وشيك" بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافا أن كلًا من بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسما "خطوطا حمراء" حول العملية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، والتي يقيم بها أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وتعارض إدارة بايدن بشدة العملية الإسرائيلية في رفح، وقالت إنها تشعر بالقلق من عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ من شأنها حماية الفلسطينيين.

وفاجأ بايدن نتنياهو عندما اقترح خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الاثنين أن يرسل الأخير وفداً إلى واشنطن للحديث عن عملية رفح.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الإسرائيليون عن ذلك، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون.

كما لفت أحد المسؤولين إلى أن "هناك مخاوف من أن تنهار المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، وبعد ذلك يمضي الإسرائيليون قدما في غزو رفح، الأمر الذي سيكون بمثابة نقطة انهيار في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية".

وذكر المسؤولون أن البيت الأبيض أدرك أنه لا يكفي مطالبة الإسرائيليين بعدم دخول رفح، وأن هناك حاجة إلى تقديم بديل أمريكي.

وأشاروا إلى أن إحدى الأفكار البديلة التي تبحثها الإدارة هي تأجيل العملية العسكرية في رفح والتركيز على استقرار الوضع الإنساني في شمال غزة، حيث أصبحت المجاعة "وشيكة"، وفقا لتقرير تدعمه الأمم المتحدة صدر يوم الاثنين.

وذكر أكسيوس أن هذه الخطة ستتضمن أيضا بناء ملاجئ للمدنيين الذين يتم إجلاؤهم من رفح، من أجل تقليل احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين أثناء الهجوم البري.