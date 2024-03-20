عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بتخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب

أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى كشف فيها عن تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات لتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية ، مطالباً الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة أمام الصادرات المصرية حتى تصل مصر بصادراتها إلى رقم ال 100 مليار دولار.

كما أشاد " أمين " فى بيان له أصدره آليوم برؤية وزير المالية لمشروع الموازنة المقبلة للعام المالى 2024/ 2025 وتأكيده على أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع أية تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي وأن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا في حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة تراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية.

وطالب النائب أشرف أمين الحكومة بالاستمرار فى سياساتها الناجحة لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والأسعار مثمناً نجاح الحكومة فى تنظيم العديد من المعارض الرمضانية التى ساهمت فى توفير مختلف السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مشيراً إلى ضرورة استمرار مثل هذه المعارض طوال العام مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون المتاجرة فى قوت المصريين.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن في أبريل 2023 عن إقرار برنامج جديد لدعم الصادرات لمدة 3 سنوات قادمة، وجرى تخصيص 30 مليار جنيها لرد أعباء الصادرات وذلك عن العام المالى 2023-2024 رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات المصرية وزير المالية المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان

علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

زائر الفجر.. تفاصيل جديدة في واقعة أسد التجمع المتجول

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ