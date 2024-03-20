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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير وسموتريتش لنتنياهو: سنطالب بكل ما يحصل عليه ساعر

بن جفير نتنياهو سموتريتش
بن جفير نتنياهو سموتريتش

قالت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث أمس مع الوزيرين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش - من أجل إقناعهما بمنح رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر ما يريد.

يأتي ذلك في أعقاب تهديد الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر بالانضمام إلى حكومة الحرب الإسرائيلية أو التقاعد.

ووفقا للقناة العبرية فأن الاثنين أبلغا نتنياهو أنهما سيطالبان من تلقاء نفسيهما بكل ما سيحصل عليه ساعر، حتى لو كان تعيينا مراقبا دائما إلى مجلس الوزراء الحربي.

وفي وقت سابق، أجرى ساعر، مقابلة للمرة الأولى منذ إعلانه الانفصال عن حزب “معسكر الدولة” الذي يتزعمه بيني جانتس، وتحدث ساعر عن الاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ القرار .

قال «ساعر» في مقابلة إنه أعطى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنذار نهائي: إذا لم أنضم إلى حكومة الحرب في غضون أيام قليلة - سأتقاعد".

وأوضح كذلك: «قلت إنني سأبقى في الحكومة طالما أستطيع التأثير وكان الاتجاه صحيحًا. أريد فرصة لمحاولة التأثير. خارج مجلس الوزراء الحربي، لا أستطيع التأثير» .

وعندما سُئل عن قرار جانتس بعدم الانضمام إلى حكومة الحرب، قال ساعر: "هناك خط واضح بين أكتوبر ومارس.. ثم أرادني في الحكومة، والآن لا يريدني".

بنيامين نتنياهو إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش جدعون ساعر حكومة الحرب الإسرائيلية حزب “معسكر الدولة” إسرائيل

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