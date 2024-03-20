خلال مقابلة معه.. صهر ترامب يحلم بثروات غزة البحرية| تفاصيل

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض السابق لدونالد ترامب وصهره، في مقابلة بتاريخ 15 فبراير الماضي، ونُشرت في وقت سابق من هذا الشهر على قناة "مبادرة الشرق الأوسط" على اليوتيوب، وهي برنامج تابع لجامعة هارفارد، أن: "ممتلكات الواجهة البحرية في غزة، يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، إذا ركز الناس على بناء سبل العيش"، وفق ما نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الأربعاء.

ويلجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني نازح إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة. واستشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 70 ألفاً في قطاع غزة منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.

وردا على سؤال في مقابلة أجريت معه يوم الاثنين حول انتقادات الديمقراطيين المتزايدة لنتنياهو بسبب تعامله مع الحرب في غزة، اتهم ترامب اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين بـ "كره إسرائيل" وكراهية "دينهم"، مما أشعل عاصفة من الانتقادات من البيت الأبيض و"إسرائيل".

وشدد على هذه التصريحات يوم الثلاثاء، وقال للصحفيين في فلوريدا إن “الديمقراطيين كانوا معارضين للغاية للشعب اليهودي”.

في هذه الأثناء، ألقى السيناتور تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، خطابًا من قاعة مجلس الشيوخ وصف فيه تعليقات ترامب بأنها “مثيرة للاشمئزاز تمامًا ومثال نموذجي لنوع معاداة السامية التي تواجه اليهود”.