إصابة 5 أشخاص بالرصاص في مشاجرة بحدائق القبة

اصيب 5 أشخاص بالرصاص تصادف تواجدهم اثناء وقوع مشاجرة بين 6 أشخاص للخلاف علي إدارة ساحة إنتظار سيارات بحدائق القبة، وتم ضبط المتهمين والأسلحة ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وتبين بعد الإنتقال والفحص حدوث مشادة كلامية بين 3 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار ، وبين 3 أشخاص أخرين بحوزتهم 2 فرد خرطوش وطبنجة صوت وطلقات نارية ، بسبب خلافات بينهم حول إدارة ساحة إنتظار سيارات كائنة بدائرة القسم ، وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص برش خرطوش تصادف تواجدهم بمحل الواقعة ، وتم ضبط طرفى المشاجرة.

واعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة النارية بحوزتهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.