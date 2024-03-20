السداسية العربية تبحث في القاهرة غدا ورقة سياسية قائمة على مبادرة السلام

تلتقى السداسية العربية غدًا فى القاهرة بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لعرض الرؤية العربية للسلام وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى.

وأكدت مصادر لـ سكاي نيوز عربية أن السداسية العربية تبحث في القاهرة غدا ورقة سياسية عربية قائمة على مبادرة السلام العربية .

كما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يجري جولة إلى الشرق الأوسط اليوم في زيارته السادسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف مؤقت للقتال وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.