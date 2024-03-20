العراق يعلن انجاز المرحلة الأولى من أعمال تأهيل أنبوب الغاز الجاف

أعلنت شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية إنجاز المرحلة الاولى من اعمال تاهيل انبوب الغاز الجاف 12 عقدة (حقل شرق بغداد- محطة كهرباء التاجي ).

وبحسب البيان الصادر عن وزارة النفط العراقية؛ قال مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي ان الفرق الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من انجاز اعمال صيانة وتأهيل الانبوب بمسافة 13 كم ، اسهاماً منها في تنفيد وإنجاح خطط الحكومة ووزارة النفط في استثمار غاز الشعلة في حقل شرق بغداد عن طريق التمويل باستخدام ارصدة الكاربون (Carbon Credit) ( استثمار الغاز المحروق ) وهي تجربة يتم اعتمادها لاول مرة في العراق وفقاً للمواصفات والاتفاقيات والأطر العالمية.

وأشار إلى تصريف الغاز الجاف المزمع انتاجه من حقل شرق بغداد خلال الفترة المقبلة، اضافةً الى تعزيز انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق ايصال الغاز الى محطة كهرباء التاجي.

واضاف الموسوي ان اعمال الصيانة والتأهيل تمت بجهود استثنائية لم تتجاوز الشهر ، و تضمنت تأهيل الأنبوب وصيانة الأجزاء الملحقة .