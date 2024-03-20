علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن العالم كله كان يرفض الشذوذ الجنسي حتى عام 2005، لافتا إلى أنه فى فرنسا حكم قاضٍ على أحد القساوسة فى الغرب بعدم الترسيم لقبوله بالشذوذ.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأربعاء: "وبعد ذلك انتشر قبول الشذوذ، سواء بالسكوت أو الإعلان بالقبول، وراحوا عملوا عقوبة لمن يعارض الشذوذ الجنسي أنه ضد حقوق الإنسان، ومصر رفضت هذا الفعل الخبيث، ورغم كل الضغوط من الأمم المتحدة على مصر حتى الآن لم توافق".

وتابع: "وردينا علينا عليهم قولنا لهم حقوق الإنسان متفق عليها، فلا تؤلف حقوق إنسان مخالفة لدينى وثقافتى وتقولى وافق عليها، وهذا ظلم كبير، فى ظل الرفض الشعبي لهذه الثقافة الخبيثة والانحراف التى تحتاج علاجا جسديا ونفسيا، ومن يدعمون هذا يريدون أن يغيروا شكل البشرية".

برنامج “نور الدين”، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة “فين ربنا؟ مش بنشوفه ليه؟” وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة، ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.