الجيش المهزوم.. حماس: جــ ـرائم الاحتلال الإسرائيلي بمجمع الشفاء تعبير عن فشله

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن استمرار جرائم جيش الاحتلال الإرهابي في مجمع الشفاء الطبي بغزة لليوم الثالث على التوالي، وعمليات الإعدام للعشرات من النازحين والمرضى والطواقم العاملة فيه، وحملات الاعتقال والسحل والتنكيل التي تجري داخله؛ هو سلوك انتقامي صهيوني.

وقالت الحركة في بيان لها “الهجوم يعبّر عن الفشل الذي يواجهه هذا الجيش المهزوم، العاجز عن تحقيق أي إنجاز أمني أو عسكري، أو تحقيق أي من أهدافه في قطاع غزة”.

وأكدت الحركة علي أن هذه الجرائم الفاشية، لن تزيد الشعب الفلسطيني ومقاومته إلا إصراراً على الثبات في وجه هذه الهجمة الهمجية، واستمراراً في التصدي والصمود، أمام آلة القتل والإرهاب والإبادة، المدعومة من الإدارة الأمريكية، وعجز الأمم المتحدة ومؤسساتها.

ودعت حماس شعوب الامة العربية والإسلامية، وشعوب العالم الحرّ، إلى أوسع تحرك على كل الأصعدة، للضغط لوقف هذا العدوان النازي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع جرائم التنكيل والقتل.