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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل سامسونج الجديد بمواصفات قوية وسعر مناسب

موبايل سامسونج الجديد
موبايل سامسونج الجديد بمواصفات قوية وسعر مناسب

يبدو أن شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية عازمة على إطلاق هاتف Galaxy F55 هذا العام، وبما أنه ينتمي إلى سلسلة F، فهذا يعني أنه سيكون مشابهًا جدًا لهاتف Galaxy A55 الذي تم الإعلان عنه مسبقًا، إن لم يكن مطابقًا له تمامًا. 


لقد رأينا بالفعل حصول هاتف F55 على شهادات Bluetooth و Wi-Fi، والآن أكدت سامسونج بنفسها حقيقة أنه قادم لا محالة.


أنشأت الشركة الكورية صفحات دعم لهاتف F55 في كل من بنغلاديش والهند. 


إذن ليس فقط هاتف F55 جهاز قيد التطوير بالفعل، بل سيتم أيضًا بيعه في هذين البلدين على الأقل عند إطلاقه رسميًا.

يحمل الهاتف الرقم التسلسلي SM-E556B/DS، وهو يعمل بشريحتي اتصال SIM (هذا ما يرمز إليه حرفي "DS" في الرقم التسلسلي)، وهذا كل ما في الأمر - لم تكشف القوائم عن أي معلومات أخرى حول الجهاز.

من خلال شهادة Wi-Fi المذكورة أعلاه، نعلم أنه يدعم Wi-Fi 6، وبخلاف ذلك، يجب أن تكون المواصفات مشابهة لمواصفات هاتف A55.
وهذا يعني أنه من المتوقع أن تجد شاشة لمس AMOLED بحجم 6.6 بوصة وبدقة 1080x2340 ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Exynos 1480، وذاكرة RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت، وإعداد كاميرا خلفية ثلاثية (عدسة رئيسية 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS، و العدسة عريضة الزاوية 12 ميجابكسل، و عدسة ماكرو 5 ميجابكسل)، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 25 وات.

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