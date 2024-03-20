صاحبة تصوير فيديو الأسد في التجمع تكشف مفاجأة| فيديو

أسد التجمع.. قالت سعاد محمد، صاحبة تصوير الأسد الذي ظهر في منطقة التجمع، أنها كانت تقود سيارتها بسرعة وأثناء ذلك تفاجأت بوجود أسد في الطريق.

وأكدت سعاد،في بث مباشر على صدى البلد، تلك الواقعة فريدة من نوعها" ودي أول واقعة نشوفها بالشكل ده".

واسترجعت سعاد شريط ذكرياتها قائلة "منذ فترة كنت بفتح باب الشقة ولقيت قرد واقف قدام باب الشقة وعمال يتنطط قدامي".

وكان، أثار أسد تجول في شوارع التجمع الخامس بالأمس حديث كل وسائل التواصل الاجتماعي وباشرت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق وتم العثور عليه من قبل المواطنين.

أسد التجمع الخامس

وقررت النيابة العامة تسليم أسد صغير (شبل) لمزرعة حيوانات، بعد أن تم العثور عليه يتجول في شوارع التجمع الأول.

وكان أحد أفراد الأمن الإداري قد فوجئوا بتجول أسد صغير بشوارع التجمع الأول، وتمكن بالاشتراك مع آخرين من الإمساك به وتسليمه لقسم الشرطة.

من هو صاحب أسد التجمع الأول؟

وأفاد فرد الأمن بأنه لم يستدل على صاحب الأسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الشبل إلى مزرعة حيوانات لحين الاستدلال على صاحبه، وتم تحرير محضر بالواقعة.