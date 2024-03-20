عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعدى على فتاة بملهى ليلي| الإفراج عن نجم برشلونة السابق «داني ألفيس»

داني ألفيس
داني ألفيس

قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، بشأن قضية الاغتصـ ـاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.

وكانت محكمة برشلونة قد قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة اغتصابه لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو.

وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة اشترطت حضور ألفيس لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

موضوعات متعلقة

بالتراضي| إقالة سكولاري من تدريب أتلتيكو مينيرو

الإسماعيلي ينفي حصول البنيني أموسو على راتب 6 أشهر بسبب خطأ إداري

تعرف على حكام مباراتي المنتخب في بطولة كأس عاصمة مصر

لميس الحسيني تتأهل إلى نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

بمشاركة الأهلي|الفيفا يعلن كيفية تأهل أندية أمريكا الجنوبية إلى مونديال الأندية 2025

لاعب الزمالك السابق يعلن افتتاح نادي dfa في ألمانيا

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته للقاء الإمارات في بطولة غرب آسيا

حقيقة اعتزال على معلول اللعب الدولي مع تونس

ترشيحاتنا

تأهل منتخب مصر لكرة اليد لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

بعد رؤية «نعام» رامز جاب من الآخر.. رعب وصدمة تنتاب الراقصتان بدرة وجوهرة

دعاء الرزق .. 8 آيات تجلب الخيرات و29 كلمة تصب عليك الأرزاق صبا

قرار عاجل من النيابة حول المتهم المتحـ.رش بطـ.فلة في الهرم

بناء فريق قوي| مدير ليفربول الجديد يكشف ملامح خططه

بالروسي والإسباني.. الراقصتان بدرة وجوهرة تعترفان بحبهما لـ رامز جلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة10.. صدقي صخر يقدم خاتم الخطوبة لجيهان الشماشرجي

انخفاض أسعار السيارات الجديدة| ماذا فعل التجار؟.. وهذا ما يحدث بسوق الجمعة

ملامح مختلفة.. إسعاد يونس تصدم متابعيها | شاهد

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ