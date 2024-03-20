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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التسامح الفكري والديني.. رؤية جديدة في "أبواب القرآن"

صدى البلد

ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الضوء على أهمية التسامح الفكري والديني، مؤكدًا ضرورة دعم الآراء المنطقية بغض النظر عن الدين أو المذهب.

 

وأكد أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرأي الصائب يجب أن يُقبل ويُدعم، حتى وإن كان صادرًا عن شخص من دين أو مذهب آخر، مشددا على أن العقلانية يجب أن تكون المعيار الأساسي في قبول الآراء، مستشهدًا بالقرآن الكريم الذي يحتوي على العديد من الآيات التي تدعم هذا المنطق.

 

وفي سياق متصل، ناقش أبو عاصي الأقوال التي يجب السكوت عنها، موضحًا أن القرآن الكريم لا يقر الباطل ولا يدعم النقص، وأن الآيات التي تدعم الحق وترفض الباطل هي الأساس في الحكم على الأقوال والأفعال.
 

محمد سالم أبو عاصى جامعة الأزهر محمد الباز القران الكريم الباطل

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