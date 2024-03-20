«إن كيدكن عظيم».. أستاذ تفسير يكشف السياق التاريخي للآية ببرنامج «أبواب القرآن»

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بـ جامعة الأزهر، إنه لا يعتبر طبيعة كيد النساء كأمر فطري أو أمر جُبلن عليه، مشيرًا إلى أن العديد من النساء يتفوقن على الرجال في الأخلاق والسماحة، واستشهد بأبيات المتنبي التي تقول:

فلو كانت النساء كمثل هذه .. لفضلت النساء على الرجال

فما التأنيث لاسم الشمس عيب .. ولا التذكير فخر للهلال

وفي معرض حديثه عن الآية القرآنية التي تقول "إن كيدكن عظيم"، أوضح أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه العبارة ليست من كلام الله، وإنما هي قول رجل لامرأته، في ظرف تاريخي معين، مما ينفي الاعتقاد الشائع بأن القرآن يعمم هذا الحكم على جميع النساء.

كما تطرق النقاش إلى مقارنة بين كيد النساء وكيد الشيطان، حيث أكد أبو عاصي أن “الشيطان” هو الأساس في الإغواء والإضلال، وأن الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة، هو مجرد فرع من هذا الأصل، مما يجعل كيد الشيطان أقوى وأعظم من كيد النساء.