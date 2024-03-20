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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بوستر خاص للفنان الراحل طارق عبدالعزيز بمسلسل "بقينا اتنين".. تعرف على شخصيته

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بقينا اتنين" بوسترات منفردة لأبطال العمل، وكان أبرز ما ميزها البوستر الخاص بالفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي أثناء التصوير.

 

ولاقى البوستر رواج كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادات واسعة، بعدما نشره المنتج كريم أبو ذكري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبا الجمهور بالدعاء للفنان الراحل.

 

ويقدم النجم الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له شخصية "شريف" خلال أحداث المسلسل.

 

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت تشويقي كوميدي، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

بقينا اتنين طارق عبدالعزيز شريف منير

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