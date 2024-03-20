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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تخطط لإجلاء المدنيين من مناطق المعركة في رفح

صدى البلد

في محاولة لمعالجة الصراع المتصاعد في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط للموافقة على إجلاء المدنيين من "مناطق القتال" في رفح. 

وتأتي هذه الخطوة وسط جهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ووفقا لما نشرته صنداي تايمز، شدد بيان نتنياهو على ضرورة هزيمة حماس، مشيرًا إلى أنه "من المستحيل هزيمة حماس دون دخول جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى رفح". كما سلط الضوء على العلاقة المتوترة بين إسرائيل والولايات المتحدة، معترفًا بالخلافات لكنه أكد على الحاجة إلى عمل عسكري للقضاء على وجود حماس في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تشمل جهود بلينكن الدبلوماسية مناقشات مع مسؤولين سعوديين ومصريين للضغط من أجل وقف الحملة الإسرائيلية. ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار المقترح إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس وزيادة توصيل المساعدات إلى غزة.

وسط العمليات العسكرية المستمرة، أفادت التقارير أن قوات الإحتلال الإسرائيلية سيطرت على مستشفى الشفاء في مدينة غزة، زاعمة أنها قتلت حوالي 90 مسلحًا من حماس في هذه العملية. وذكر جيش الإحتلال الإسرائيلي أن أفعاله تهدف إلى منع إلحاق الأذى بالمدنيين أثناء استهداف مقاتلي حماس.

إضافة إلى ذلك، استهدفت الغارات الجوية على رفح كبار مقاتلي حماس، بما في ذلك المسؤولين عن تنسيق الأنشطة مع النشطاء في الميدان. وقد أدت تصرفات جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى تفاقم المخاوف بشأن سلامة المدنيين، وخاصة في رفح، حيث يبحث الفلسطينيون النازحون عن مأوى وسط النزاع.

ويستمر الوضع الإنساني في غزة في التدهور، مع ورود أنباء عن إطلاق نار كثيف بالقرب من مستشفى الشفاء وتحذيرات من مجاعة وشيكة. وتجري الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات، بما في ذلك شحنة كبيرة يسرتها بريطانيا ويوزعها برنامج الغذاء العالمي، ولكنها تعتبر غير كافية للتخفيف من حدة الأزمة.

ومع استمرار المفاوضات الدبلوماسية، يظل المجتمع الدولي منخرطا في السعي إلى إيجاد حل للصراع. ومع ذلك، مع تصاعد التوترات وتزايد الخسائر، يظل الطريق إلى وقف إطلاق النار غير مؤكد.

 

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