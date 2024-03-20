هزيمة حماس .. نتنياهو يلقي كلمة أمام الجمهوريين الأمريكيين

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإجراء انتخابات في إسرائيل "غير مناسبة على الإطلاق".

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أبلغ نتنياهو أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين اليوم الأربعاء أن إسرائيل ستواصل جهودها لهزيمة حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك حسبما صرح أعضاء بمجلس الشيوخ للصحفيين بعد أن ألقى كلمة أمام مأدبة غداء.

وقال السيناتور جيم ريش: "سيفعل ما قال إنه سيفعله. سوف ينهيه"، لافتًا إلى أنه قال إن اجتياح رفح ضروري لهزيمة حماس.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أعلن أن المجلس يدرس دعوة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس.

وحسب موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي، يأتي ذلك بعد أن ألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، خطابًا لاذعًا انتقد فيه نتنياهو الأسبوع الماضي.

وقال جونسون للصحفيين اليوم الأربعاء: “إن هذا أحد الأشياء التي نضعها في الاعتبار وقد نحاول الترتيب لذلك”.

وأضاف “أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نظهر التضامن والدعم مع إسرائيل".